F1, Lando Norris: “Motor é um passo em frente em muitas áreas”

A aposta da McLaren na unidade motriz Mercedes parece ter sido bem sucedida, algo atestado com feedback positivo que tem chegado da equipa de Woking.

Lando Norris admitiu que a nova unidade exige uma adaptação até por parte dos pilotos mas que a parceria McLaren / Mercedes está a ser proveitosa para ambos os lados:

“Penso que estamos satisfeitos com a forma como as coisas têm corrido”, disse Norris. “O meu trabalho é compreender todos os novos botões e funções que eles têm – essa é uma das maiores coisas a que nos devemos habituar – e no geral é um pequeno passo em frente em muitas áreas. Mas há algumas áreas que ainda precisam de algum trabalho, e temos trabalhado muito de perto com a Mercedes porque as outras equipas que são fornecidas por eles há algum tempo. Todos se habituam às coisas, e nós viemos da Renault com uma perspetiva nova e penso que temos sido realmente capazes de acrescentar e melhorar em algumas áreas. Tem sido muito produtivo e penso que podemos estar satisfeitos com as melhorias que fizemos durante os testes. Ainda há coisas a trabalhar, mais uma vez não só com o carro, mas com a unidade motriz mas neste momento estamos satisfeitos com a forma como as coisas têm corrido”.