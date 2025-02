F1, Lando Norris: Mclaren recompensou a lealdade do piloto

Lando Norris vai iniciar a sua sétima temporada pela McLaren, tendo vivido por dentro o renascer da equipa. Um nível de lealdade que, nem sempre acontece no desporto atual e que acabou recompensada.

Lando Norris começou na McLaren em 2019 e, desde então tem sido a estrela da equipa. Ao seu lado teve Carlos Sainz, Daniel Ricciardo e agora Oscar Piastri. Na primeira temporada, Norris foi 11º classificado, enquanto a McLaren foi quarta com 145 pontos. A Red Bull, que ficou em terceiro lugar nessa época, ficou com 417.

Foi uma caminhada longa, feita de altos e baixos, mas que finalmente deu frutos. Norris foi vice-campeão e é figura de proa de uma estrutura considerada favorita para a época 2025.

Um história que começou no lugar certo, no momento certo

A lealdade de Norris compensou. Aposta pessoal de Zak Brown e da McLaren, Norris entrou na equipa certa, no momento certo. Teve como primeiro colega de equipa Carlos Sainz, mais focado em reconstruir a equipa do que em perder tempo com lutas internas. Isso permitiu uma adaptação mais suave, com uma dinâmica positiva. Com Daniel Ricciardo voltou a ter um colega de equipa que promove bom ambiente, mas aí já se destacou e mostrou que a equipa podia contar com ele para chegar ao topo. Com Oscar Piastri, a relação tem potencial para ficar mais tensa, mas Norris já tem seis anos de F1 e já tem obrigação de estar preparado para este tipo de lutas.

Em pista, Lando Norris é dos mais rápidos em qualificação, unanimemente elogiado pela sua velocidade e capacidade. Faltou-lhe em 2024 ser mais duro nas lutas roda com roda, na sua primeira amostra na luta pelo título. O britânico evoluiu ao ritmo da sua equipa, numa história interessante. Mas Lando Norris, por ter tanta qualidade, foi aliciado para outros projetos. A Red Bull nunca escondeu a vontade de contar com o piloto britânico. Aliás, seriam muito poucas as equipas que não gostariam de contar com o #4. Mas Norris ficou, quis “pagar para ver” o que a sua aposta na McLaren dava. Acertou.

Os elogios de Martin Brundle

Martin Brundle elogiou a lealdade de Lando Norris para com a McLaren, numa altura em que o britânico entra na sua sétima época com a equipa. Apesar de ter recebido ofertas aliciantes noutros lugares, Norris manteve-se empenhado e assinou recentemente uma extensão de vários anos, mostrando confiança na McLaren, que é a atual Campeã de Construtores.

“O que admiro no Lando é que, quando muitos pilotos teriam deixado a McLaren, havia muitas ofertas tentadoras, ele confiou na equipa”, disse Brundle à Sky F1. “Admiro isso, porque ele confiava na equipa, acreditava nela. Agora, eles conseguiram e são os atuais campeões do mundo por equipas. Por isso, esperemos que ele receba a recompensa pelo título”.

“Ele acha que pode ganhar o campeonato do mundo? Na verdade, tenho quase a certeza que sim”, disse Brundle. Acho que ele sabe o que tem de fazer com muita experiência, agora que já ganhou corridas. Ganhou duas corridas no ano passado de forma brilhante, a partir da frente, dominou. Por isso, acho que ele tem todos os ingredientes.”

A história de Norris está intimamente ligada à McLaren. E se conseguir ser campeão com as cores da mítica estrutura fundada por Bruce McLaren, seria mais uma prova que, por vezes, a lealdade compensa e que acreditar no processo de evolução da equipa, desde que bem feito, pode valer títulos no futuro.