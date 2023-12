F1, Lando Norris: MCL60 permitiu trabalhar a capacidade de adaptação | AutoSport

Lando Norris foi um dos destaques do ano 2023, com uma época de grande nível, aproveitando da melhor forma as melhorias implementadas no MCL60, carro que começou mal, mas terminou como um dos mais rápidos da grelha. Rápido, mas exigente.

Norris admitiu que o carro da McLaren não era propriamente fácil de pilotar e que lhe faltava alguma consistência. Norris nunca teve a certeza de como o carro se iria comportar, o que o obrigou a adaptar-se a cada cenário. O britânico admitiu que não se sentiu particularmente confortável no carro, uma caraterística que espera que seja melhorada em 2024:

“Ainda não me sinto muito à vontade todos os fins-de-semana. As vezes penso ‘o carro vai fazer isto este fim de semana’ e faz aquilo’, mas metade das vezes não faz,” disse ao Motorsport.com. “Acho que tive algumas boas corridas, mas quando olho para a época, em ‘de todas estas corridas’, estive muito mais consistente no domingo. Independentemente das condições, se estava calor ou frio, se o carro era muito rápido ou tinha mais dificuldades, se a afinação estava onde eu queria ou não, se arrancava na frente ou atrás, conseguia sempre tirar o máximo partido da situação em que me encontrava. E acho que foi isso que melhorei este ano. Foi ser capaz de me adaptar ainda mais a todos estes cenários e condições diferentes que nos desafiam.”