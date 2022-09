F1, Lando Norris: “Max Verstappen é um dos mais talentosos de sempre” | AutoSport

A amizade entre Lando Norris e Max Verstappen já não é nova, mas o piloto britânico fez questão de elogiar o campeão em título e principal favorito a conquistar o título em 2022.

Lando Norris, que tem vindo a crescer cada vez mais na F1, apresentando uma consistência notável e uma velocidade crescente, mesmo que este ano não seja tão percetível dada a pouca competitividade do seu monolugar, deixou rasgados elogios ao neerlandês que tem encantado e dominado.

“Ele tem feito um trabalho espantoso e tem sido impressionante. Semelhante ao Lewis [Hamilton] em anos anteriores. É um dos pilotos mais talentosos de sempre na Fórmula 1, um dos mais rápidos. Sem dúvida que vai ganhar o seu segundo [título] este ano e, muito provavelmente, continuará a ganhar mais alguns no futuro. Mesmo nos treinos, ele nunca está abaixo do limite, ele está sempre a tentar ultrapassar os limites. Mesmo no TL1, a primeira volta do dia, os seus tempos de volta são normalmente mais rápidos do que o que alguma vez fazemos na qualificação”.

