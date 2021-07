F1: Lando Norris mais focado e desejoso de bater Carlos Sainz | AutoSport

Lando Norris está com uma atitude completamente diferente das épocas anteriores. O jovem britânico reconheceu que está mais focado no que realmente interessa.

O Lando Norris sorridente e brincalhão que se destacou nas duas últimas temporadas na F1 deu agora lugar a um piloto mais sério, mais focado. Quando Daniel Ricciardo assinou pela McLaren, pensou-se que faria com Norris uma dupla que animaria os fãs, mas têm sido muito poucos os momentos bem dispostos entre ambos, talvez pela atitude mais focada de Norris.

“Penso que estou provavelmente a concentrar-me mais do que antes – passar mais tempo nas coisas importantes, nas coisas em que realmente preciso de me concentrar”, disse Norris. “Parte disso é concentrarmo-nos nas coisas em que realmente precisamos de nos concentrar para as fazermos melhor. A chave para isso é passar mais tempo com os meus engenheiros e menos tempo a conversar e a divertir-me”.

Um dos pilotos que Norris faz questão de bater é Carlos Sainz, seu ex-colega de equipa:

“Ele sabe como guio e sabe como a equipa pensa”, disse Norris à Motorsport.com. “Claro que tentamos mudar um pouco as coisas para que ele não saiba tudo. Mas esse é apenas um dos prós e contras de alguém mudar de equipa. Claro que ambos temos o nosso próprio horário, mas provavelmente não há ninguém que eu queira vencer mais do que o Carlos e provavelmente vice-versa. Ele quer vencer a McLaren e nós queremos vencer a Ferrari do mesmo modo. Isso faz parte do desafio, mas talvez voltemos a jogar golfe amanhã”.