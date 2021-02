F1, Lando Norris: “Mais fácil ficar frente da Ferrari do que chegar à Mercedes e Red Bull”

Lando Norris está confiante que a sua equipa, a McLaren, se vai manter na frente da Ferrari na temporada que se avizinha. Depois de terem terminado 2020 no terceiro lugar, os homens de Woking querem manter-se na mesma posição, partindo do princípio que Mercedes e Red Bull são intocáveis.

Com uma motorização Mercedes, Norris acredita que é mais fácil à sua equipa manter-se à frente da Ferrari do que encurtar margens para a frente: “É mais difícil chegar à frente, a Ferrari não é uma equipa muito melhor do que nós. Temos confiança em nós próprios. Continuamos a ser uma equipa extremamente boa. Temos andado com dificuldades nos últimos anos, mas temos vindo a melhorar”.

Acho que vai haver corridas em que eles [Ferrari] serão mais rápidos do que nós e esperemos que mais corridas em que eles sejam mais lentos do que nós, mas não são só eles, são todos os concorrentes da grelha que são capazes de nos bater e ser competitivos contra nós, por isso vamos ver”.