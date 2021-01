F1, Lando Norris: “Já vi o Carlos Sainz fazer coisas melhores do que o Daniel Ricciardo”

Lando Norris vai ter um novo colega de equipa em 2021, mas vai encarar esta nova fase de forma diferente.

Nos primeiros tempos na F1, Norris fez questão de absorver tudo o que podia de Carlos Sainz, o seu colega de equipa. Depois de dois anos de convivência com o espanhol e agora mais maduro, Norris irá encarar a nova pareceria com Daniel Ricciardo de forma um pouco diferente, apesar de não saber bem o que esperar:

“É um bocado difícil de prever como será, porque só tive um companheiro de equipa na Fórmula 1, por isso é difícil saber o que esperar de alguém diferente”, disse Norris ao the-race.com.

“Já vi o Carlos fazer muitas coisas melhor do que Daniel, mas também há muitas coisas que o Daniel provavelmente faz melhor do que o Carlos. Ele é um piloto diferente, mas não vai ser décimos mais rápido do que o Carlos. A diferença estará provavelmente na sua experiência de estar com muitas equipas diferentes na Fórmula 1 e numa equipa Red Bull que ganhou corridas ultimamente”.