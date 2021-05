F1, Lando Norris: “Já não olho para as redes sociais, é uma porcaria” | AutoSport

Lando Norris tem uma legião de fãs cada vez maior, que aumenta ao ritmo dos seus sucessos. Mas o piloto tem assumido uma postura muito diferente da que vimos no primeiro ano na McLaren e mesmo a forma como olha para as redes sociais mudou.

Norris admitiu que tem agora uma postura mais séria, mais focada no trabalho que tem pela frente, pelo que não perde tanto tempo com as redes sociais como fazia. O jovem britânico desligou-se muito do contacto com os fãs nas redes sociais:

“Ainda estou a gostar do que estou a fazer, gosto de me rir e de me divertir com a minha equipa”, disse Norris ao Canal 4. “Mas há também muita concentração no trabalho. Ainda sou o mesmo, é mais mostrar o outro lado, eu a trabalhar arduamente, a dedicar muito tempo e esforço às coisas, e a ter os resultados que tive esta temporada até agora. Foi por isso que me livrei das redes sociais”.

Questionado se se tinha livrado completamente das redes sociais, Norris respondeu: “Bem, ainda as tenho, mas nunca olho para elas. O meu perfil está lá , mas tenho um tipo que trabalha para mim e escreve a fingir ser eu. Mas eu estou longe de tudo isso, é uma porcaria”.