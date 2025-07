F1: Lando Norris imbatível se repetir o que fez na Áustria

Lando Norris acredita que, se conseguir repetir o nível de desempenho que alcançou durante o fim de semana dominante no Grande Prémio da Áustria, ninguém o conseguirá vencer. Norris liderou todas as sessões em que participou, conquistou a pole com mais de meio segundo de vantagem e venceu a corrida após uma disputa acirrada com o seu companheiro de equipa Oscar Piastri. A vitória veio após um acidente com Piastri no Canadá e foi logo seguida por outra vitória em Silverstone, reduzindo a vantagem de Piastri na classificação para oito pontos.

Norris descreveu a sua volta de qualificação na Áustria como uma das melhores da sua carreira e disse que o seu objetivo é repetir esse nível, embora reconheça como é difícil alcançá-lo de forma consistente. Ele não espera ter fins de semana assim todas as vezes, mas pretende trabalhar passo a passo com a equipa para repetir essa forma. Ele também observou que se sentiu «de volta ao ritmo» e como o seu «antigo eu» na Áustria.

“É definitivamente o meu objetivo fazer algo semelhante ao que fiz na Áustria», disse Norris citado pelo RacingNews365. “Do ponto de vista da qualificação, a minha volta na Q3 foi provavelmente uma das melhores voltas que já fiz, então, de certa forma, quero ter a certeza de que, se conseguir repetir essa prestação, ninguém poderá superar-me. Foi assim que me senti, mas também sei como é difícil conseguir isso todos os fins de semana. Não espero conseguir fazer isso sempre. Tenho o desejo, mas não a expectativa, de ter um fim de semana assim a cada prova. Tudo o que posso fazer é trabalhar, um passo de cada vez. A equipa faz o seu trabalho e, juntos, tentamos alcançar isso mais de uma vez. Senti-me certamente de volta ao ritmo e tive a sensação de que o meu antigo eu estava de volta”.

