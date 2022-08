F1, Lando Norris gostava de experimentar os ralis no futuro | AutoSport

O piloto da McLaren, Lando Norris, revelou que gostava de tentar participar num rali no futuro, depois de o ter presenciado por perto em filmagens de um rali para a sua marca Quadrant.

Norris estreou-se na Fórmula 1 pela McLaren em 2019, após ter participado nas 24 Horas de Daytona, em 2018, quando pilotou para a equipa United Autosports LMP2, copropriedade do seu chefe da McLaren, Zak Brown.

Mas Norris está agora ansioso por dar uma oportunidade a outra competição completamente distinta do desporto motorizado. O piloto britânico gostava de experimentar pilotar um carro de rali no futuro.

As declarações surgiram após Lando Norris ter lançado uma nova linha de vestuário para a Quadrant, sua marca de jogos e corridas, cujo tema era o todo-o-terreno e incluía filmagens com um carro de rali.

“Gostava de tentar participar num rali em algum momento no futuro”, disse Norris.

“A nossa próxima coleção de roupa da ‘Quadrant’ tem um estilo todo-o-terreno. Por isso, recentemente fizemos algumas filmagens para gravar uma peça que incluía um carro de rali”.

“E acabei por me aperceber, ao ir lá pela primeira vez e ao testemunhar, de como essas pessoas são loucas. Isso fez-me querer muito, muito tentar”.

“Posso começar onde não há árvores, [no] fim do ano, eu só quero ir para um lugar seguro, com barreiras de pneus algures”.

“Controlo de carro e atirá-lo para dentro e o timing do travão de mão e todas essas coisas, é sempre bom fazer isto de vez em quando, para um controlo de carro semelhante e para manter a inteligência com mais do que apenas conduzir um carro de Fórmula 1”.

“É como o karting. Muitos pilotos de Fórmula 1 gostam de fazer karting, porque os leva de volta à sensação de sentir as coisas e está muito relacionado com a sensação no karting. O mesmo com o rali, só quero ir e experimentar algo novo”, afirma Norris.

O piloto de 22 anos não seria o primeiro piloto de Fórmula 1 a experimentar o rali nos últimos anos. O atual piloto da Alfa Romeo Valtteri Bottas apareceu no Rali Ártico em algumas ocasiões, enquanto o campeão do mundo de 2007, Kimi Raikkonen, participou numa série de eventos do Campeonato Mundial de Ralis durante a sua pausa da F1 em 2010 e 2011.

Questionado se iria considerar um rali competitivo no futuro, Norris respondeu: “Talvez um dia. Terei de experimentar primeiro para ver como é, só porque parece espetacular”.

“Isso é algo que eu gostaria de tentar em algum momento da minha vida”, concluiu o piloto britânico.