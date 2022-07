F1, Lando Norris: “George Russell teve de adotar mentalidade mais séria na Mercedes” | AutoSport

Lando Norris acredita que o seu amigo, George Russell, teve de se adaptar às pressões de conduzir por uma equipa de topo da Fórmula 1. Em 2022, Russell já conseguiu três pódios com a Mercedes e apenas terminou fora dos cinco primeiros lugares em uma ocasião, no Grande Prémio do seu país, na Grã-Bretanha. Já arrecadou 128 pontos, mais 19 do que o sete vezes campeão do mundo, Lewis Hamilton.

Norris diz que Russell teve de adotar uma mentalidade mais séria na Mercedes em comparação aos seus três anos na Williams, quando ele era muito visto como o mais desfavorecido e tinha menos pressão.

“Acho que ele já era impressionante antes, mas o trabalho que ele fez contra o Lewis e indo para uma equipa maior, onde há sempre mais pressão, mais nervosismo, acho que ele tem estado à altura”, disse o britânico. “Ele tem sido super consistente. Por isso, tem sido impressionante ver, provavelmente, mais esse lado dele, como ele está sempre lá, no pelotão de cima, sem contar com Silverstone, que foi o pior fim-de-semana que ele teve. A pressão e o nervosismo de estar na F1 e estar com equipas diferentes, e o ambiente em que se está, penso que esse tipo de coisas afeta as pessoas”, completa Norris.

Lando compara o peso de estar numa equipa de topo e numa equipa que tem dificuldades: “Acho que te sentes um pouco mais livre quando estás, por exemplo, numa equipa que tem dificuldades e tu te sais bem. E quando vais para uma equipa maior, nunca queres que alguém veja que cometes algum erro e por isso não queres brincar tanto. Portanto, não é a pessoa que muda propositadamente, mas apenas devido ao ambiente em que se está, isso pode afetar a forma como as pessoas agem e são retratadas nas câmaras e na televisão”, completou o piloto da McLaren.

Lando Norris concordou ainda que também ele havia mudado a sua abordagem na sua segunda época pela McLaren, mas mais por escolha própria.

“Foi mais como se fosse a minha própria escolha, mas também ao entrar na F1, eu tinha a mentalidade de F2 e F3, mas de repente todas as câmaras estão em cima de ti e tu queres ter a certeza de que estás a agir corretamente”.

Por Eduardo Moreira