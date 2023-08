F1: Lando Norris garante que ainda tem de se adaptar às características do MCL60 | AutoSport

A McLaren foi capaz de regressar aos bons resultados antes da pausa de verão da Fórmula 1 depois de um início de temporada tremido e com o MCL60 a mostrar ser uma máquina difícil de domar. Dois pódios consecutivos e um segundo lugar na corrida de Sprint da Bélgica comprovam o salto competitivo da equipa de Woking, que trabalhou bem no desenvolvimento do seu carro. No entanto, Lando Norris afirma que não gosta de pilotar o MCL60 e que ainda tem de adaptar o seu estilo de condução às necessidades do carro.

“Não gosto de conduzir o carro como tenho de o conduzir agora. Sinto que não é o meu ponto forte”, disse Norris antes das férias de verão. “Quero ser capaz de manter a velocidade mínima e fazer um ‘U’ [quando negoceio] em curva, e a última coisa que consigo fazer agora é ‘U’ numa curva. Tenho de fazer ‘V’ na curva mais do que nunca. Nunca fui grande fã disso e não gosto muito”. O piloto britânico aponta ainda pontos fracos ao monolugar da McLaren, explicando que “o carro só gosta de andar em reta. Nem sequer é muito rápido em reta”.

Norris garante que o desempenho do MCL60 muda muito conforme as condições que enfrenta. “Se o vento mudar, se as condições mudarem, as diferentes cargas de combustível, a degradação dos pneus, continuamos a ter de conduzir sempre de uma forma específica e não é uma forma de que eu goste, é a forma a que tive de me adaptar”, sublinhando ainda que, mesmo após o plano de atualizações do McLaren, este está “longe do carro que quero conduzir”.

Foto: Martin Trenkler