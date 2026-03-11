F1, Lando Norris: “Ferrari tem claramente o melhor carro”

Lando Norris considera que a Ferrari poderá ter atualmente o carro mais competitivo da Fórmula 1, apesar da vitória dominante da Mercedes no Grande Prémio da Austrália. O campeão do mundo em título destacou a velocidade demonstrada pelo SF-26, sobretudo em curva, numa análise feita após a primeira corrida da temporada de 2026.

A prova inaugural do campeonato, disputada em Melbourne, terminou com um domínio da Mercedes, que garantiu uma dobradinha liderada por George Russell. Ainda assim, Norris acredita que o verdadeiro potencial competitivo poderá estar do lado da Ferrari.

O piloto da McLaren ficou impressionado com o desempenho do monolugar italiano, particularmente na forma como o carro se comportava nas curvas.

Lando Norris afirmou:

“Pelo que conseguimos ver, penso que a Ferrari tem claramente o melhor carro. As velocidades em curva são impressionantes. Estamos claramente muito longe de onde precisamos de estar, sobretudo do ponto de vista do carro. Esta corrida mostrou que estamos muito afastados — muito, muito afastados — e temos muito trabalho pela frente. Não é algo que vá mudar de um dia para o outro ou numa ou duas semanas.”

A corrida australiana foi também um alerta para a McLaren. Norris terminou a prova a 52 segundos do vencedor e a 36 segundos de Charles Leclerc, evidenciando uma diferença significativa de desempenho face às equipas da frente.

Além disso, Norris considera que a Red Bull também demonstrou um ritmo mais forte do que a McLaren. O exemplo mais claro foi a recuperação de Max Verstappen, que partiu do fundo da grelha e aproximou-se rapidamente da luta pela quinta posição nas voltas finais da corrida.

Sobre a diferença de desempenho, Norris acrescentou:

“Não sei qual foi exatamente a diferença, talvez cerca de 50 segundos. Estamos praticamente um segundo por volta mais lentos. Diria que pelo menos cinco a seis décimos por volta. Parte disso é ainda compreender a unidade motriz, mas parte é simplesmente ter um carro melhor. Acho que ficou bastante claro que o Red Bull era muito mais rápido, porque o Max partiu de último e quase nos ultrapassou.”

Apesar das dificuldades, Norris sublinhou a importância de utilizar o início da temporada para compreender melhor o carro e preparar o restante campeonato:

“Para nós, neste momento, igualar esse nível é impossível. Temos de trabalhar muito para compreender as coisas e aprender o máximo possível nesta fase da época, porque o que fizermos agora vai influenciar o resto da temporada. Parece que vai ser uma temporada longa e complicada, mas fiquei satisfeito com o quinto lugar.”

