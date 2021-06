F1, Lando Norris: ” Ferrari pode facilmente ficar à nossa frente” | AutoSport

A McLaren está em terceiro lugar, à frente da Ferrari, sua principal rival este ano. Apesar da equipa britânica estar mais regular, à semelhança do que fez no ano passado, a Scuderia continua a ser uma grande ameaça.

Lando Norris é da opinião que a Ferrari pode facilmente suplantar a McLaren e que a equipa de Woking tem de continuar a trabalhar árduamente:

“Eles não têm estado mal em todas as corridas. Paul Ricard em particular foi mau para eles, mas muitos circuitos são melhores para a Ferrari do que para nós”, disse Norris em conversa com a Motorsport.com. “Por isso, neste momento, eles são a nossa maior ameaça. Ainda estamos a trabalhar arduamente, por isso, de momento, não estamos a tomar nada como garantido. Temos de continuar a fazer isso e continuar a melhorar o carro, porque eles podem facilmente estar à nossa frente assim que tudo se junte do lado deles”, admitiu Norris.