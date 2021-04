F1, Lando Norris: “Ferrari mais rápida em qualificação mas não em corrida”

A McLaren apresentou um ritmo de corrida muito interessante, com Lando Norris a ficar claramente à frente de Charles Leclerc. O jovem britânico acredita que a sua equipa é mais rápida em corrida do que a Scuderia.

Norris admitiu que a Ferrari “foi um pouco mais rápida” do que a McLaren na qualificação, mas a equipa de Woking teve vantagem na prova.

“Mais porque ultrapassei Charles cedo na corrida em vez de na partida”, explicou ele. “Isso foi porque apenas tínhamos um carro melhor e melhor velocidade. Por isso é um pouco, 50-50 entre nós. Mas não é fácil e eu quero que seja fácil. Portanto, se nos sairmos melhor no sábado, então eu ficarei mais feliz”.

“Os sábados são difíceis para nós, penso eu, um pouco como no ano passado. Estamos talvez um pouco mais confortáveis aos domingos do que aos sábados. Mas estamos na primeira corrida e é no Bahrein, uma pista em que normalmente nos saímos bastante bem. Por isso, precisamos de correr em pistas diferentes e ver depois onde realmente nos encontramos. Agora posso chegar à frente e manter os meus pneus em bom estado. Mas se eu tivesse de forçar um pouco mais, talvez tivesse sido um pouco mais difícil e uma história diferente. Não quero dizer nada que não seja verdade. Mas tivemos um bom domingo, o carro estava bom, por isso posso ficar contente quanto a isso”.