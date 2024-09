F1: Lando Norris fala em mudança de mentalidade

Lando Norris, cada vez mais candidato a vitórias na Fórmula 1 e possivelmente ao título mundial, refletiu sobre a sua evolução desde que entrou para o desporto.

Atualmente a 62 pontos de Max Verstappen, Norris sente que mudou significativamente, tanto a nível pessoal como profissional. Reconhece que costumava preocupar-se demasiado com as opiniões dos outros, mas desde então encontrou um melhor equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal, o que contribuiu para melhorar o seu desempenho.

“Penso que é evidente, e sinto que dentro de mim, que mudei muito desde que cheguei à Fórmula 1. Não sei se as pessoas querem dizer que é no bom ou no mau sentido. Acho que, no final do dia, o principal é que ainda sou eu mesmo”, disse o piloto de 24 anos da McLaren. “Não me importo de desiludir as pessoas e dar a minha própria opinião, quer esteja certa ou errada, por vezes. Acho que me preocupei demasiado quando entrei na Fórmula 1 com as opiniões e pensamentos das outras pessoas do que com as minhas próprias coisas e em ser eu próprio. Encontrei um melhor equilíbrio na vida e, provavelmente, agora desfruto mais do meu tempo fora da pista, provavelmente de uma forma diferente da que desfrutava na altura”, acrescentou Norris.

Norris atribui a este equilíbrio os seus resultados mais consistentes e a sua concentração. Esta época, conseguiu a sua primeira vitória num Grande Prémio, o que aumentou a sua confiança. Ele reconheceu que a sua mentalidade e comportamento evoluíram, tornando-se mais sérios e concentrados.

“A melhor maneira é equilibrar a vida, quer esteja aqui a trabalhar e concentrado em fazer o que quero, que é ganhar e fazer o melhor trabalho possível para a minha equipa, quer esteja em casa a desfrutar da minha vida pessoal. Sei que isso vai mudar e sinto que quando vejo fotos e vídeos de quem eu era e do que fiz, mesmo em 2019, 2020, 2021, olho para mim e vejo coisas e penso: ‘Oh, eu era muito diferente naquela época de como sou agora”, concluiu o britânico.