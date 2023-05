F1, Lando Norris: “Estou um pouco mais pressionado do que nos últimos dois anos” | AutoSport

Lando Norris comentou a nova dinâmica com o seu novo companheiro de equipa, Oscar Piastri. O piloto britânico da McLaren referiu que a convivência com Piastri tem sido boa e que até tem sido mais pressionado este ano, relativamente ao ano passado.

Norris entende que o trabalho com Piastri não tem sido muito diferente do que era com Daniel Ricciardo, sem antigo colega de equipa. A forma de trabalhar tem sido semelhante e a relação tem-se solidificado, o que é um ponto positivo:

“Honestamente, apenas uma resposta genuína e verdadeira, não é muito diferente”, disse Norris. “Penso que a forma como trabalhei no ano passado com o Daniel não é muito diferente – não mudam muitas coisas. Talvez eles se apoiem um pouco mais em mim para saberem como fomos nos anos anteriores, para verem a evolução do ano passado para este ano e coisas desse género. Mas, além disso, ambos dão a sua opinião sobre o que está a acontecer com o carro, o que querem do carro, o que se alinha muito bem.”

O feedback dos dois pilotos é semelhante, o que ajuda no desenvolvimento do carro e Lando Norris até admitiu que Piastri o tem pressionado mais do que Ricciardo:

“Não diria que temos o mesmo estilo de condução, mas os nossos comentários e queixas são geralmente sempre os mesmos. Por isso, acho que é uma coisa boa. Ele é um tipo adorável, terra-a-terra, um tipo normal, trabalhador. Por isso, é bom, divertido. Diferente do Daniel. Sinto como se ele fosse um pouco o oposto do australiano, mas continua a ser divertido. Ao mesmo tempo, ele é muito rápido. Provavelmente tem-me pressionado um pouco mais do que nos últimos dois anos. Por isso, sim, é agradável”.