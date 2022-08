F1, Lando Norris: “Estou a ajudar mais do que normalmente faria” | AutoSport

Lando Norris admitiu que está a ajudar Daniel Ricciardo a enfrentar este momento difícil. Com o australiano a não conseguir encontrar o caminho das boas exibições, Lando Norris não se tem importado de ajudar, pelo bem da equipa.

“É para o nosso benefício, para tentar vencer a Alpine. Ele vê tudo o que eu vejo em termos de dados. Estou a ajudar mais do que a que normalmente faria, digamos assim. Porque é isso que precisamos para a equipa. É isso que eu quero para a equipa neste momento. Ajudámo-nos mutuamente na medida do possível. Há ainda muitas coisas que ele faz bem e que eu aprendo com ele e uso dele do meu lado, para a minha pilotagem e afinação. Mas fico feliz se ele tiver perguntas a fazer-me ou se quiser saber como me sinto no carro. Não há mal nenhum. Ajudámo-nos mutuamente tanto quanto podemos. Eu ofereço a minha ajuda, ofereço os meus conselhos ou sensações de qualquer forma.”