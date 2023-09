F1: Lando Norris esteve perto de assinar pela Toro Rosso | AutoSport

Lando Norris continua a ser muito cobiçado pela Red Bull e, segundo Helmut Marko, o piloto britânico esteve perto de assinar pela Toro Rosso, antes de firmar o acordo com a McLaren.

A revelação foi feita quando Marko falava das prestações de Sergio Pérez, acusando o piloto mexicano de falta de consistência e falta de foco. “O Pérez não é consistente, não está sempre concentrado” disse Marko, em declarações à ServusTV. Então, surgiu Lando Norris na conversa, com Marko a voltar a mostrar muita vontade de contar com o piloto britânico. No entanto, a situação contratual não é favorável: “Pérez tem um contrato até 2024 e Norris tem um contrato até 2025, infelizmente é esse o prazo”.

Marko disse claramente que Norris é um candidato ao lugar e que em tempos esteve perto de assinar pela Toro Rosso:

“Ele é definitivamente um candidato para nós. Na Toro Rosso já tínhamos chegado a um acordo com ele na altura, até que o seu empresário apercebeu-se que havia uma opção de contrato com a McLaren. Em termos de juventude e velocidade, ele seria ótimo para nós. O Sergio, por outro lado, já tem mais de 30 anos e está à espera do seu quarto filho. Por isso, ele também tem outros interesses, pelo que temos de ver o que acontece a seguir”, disse Marko.