F1, Lando Norris: “Estava à espera de pior” | AutoSport

O homem mais rápido de ontem falou aos jornalistas ao fim do dia e admitiu que esperava ter mais trabalho na adaptação aos novos carros. Apesar de algumas diferenças, Lando Norris sublinhou que há muitas semelhanças e que não será preciso uma adaptação tão profunda como esperaria:

“Há certas coisas que têm de ser mudadas”, disse Norris. “Não tudo, muitas coisas são semelhantes. Mesmo se fossem carros iguais, eu tentaria coisas diferentes, estilos de condução diferentes. Com este carro talvez tenha de me adaptar um pouco e comprometer-me mais com um estilo de condução. Penso que tenho uma boa compreensão do que é preciso, mas ainda há muitas coisas que tenho de tentar compreender”.

Norris admitiu que “esperava pior. De um modo geral, muitas coisas são semelhantes. Isso foi bom porque me permitiu entrar e sentir-me confiante rapidamente. Há muita conversa sobre como o carro é diferente, mas quando entrei pensei ´ah não é muito diferente do ano passado’. Há diferenças aqui e ali, e algumas delas são grandes, outras mais pequenas, mas no final do dia ainda é um carro de Fórmula 1, por isso não há muitas diferenças. Habituei-me, senti-me confortável e habituar-me-ei ainda mais nos próximos dias”.