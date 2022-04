F1: Lando Norris escolhe cinco nomes para criar um piloto imbatível | AutoSport

Lando Norris foi desafiado no seu canal de Youtube para escolher cinco pilotos a fim de criar um piloto imbatível. A ideia era misturar as caraterísticas de cinco pilotos para criar o “piloto ideal”. Lando Norris fez a sua escolha.

“O piloto ideal teria um pouco do Lewis [Hamilton], teria um pouco do Max [Verstappen] … eu gosto do Fernando [Alonso], por isso também o juntava… um pouco do Carlos [Sainz]. Também colocaria um pouco do Yuki [Tsunoda]”, disse ele. “Yuki adora gritar no rádio, por isso só para puro entretenimento um pouco do Yuki! Ah, esqueci-me do Charles [Leclerc]. Fico triste por isso, mas com os cinco que referi, se os juntasse, teríamos um piloto praticamente imbatível”.

Nesta escolha, Norris fez questão de escolher apenas pilotos do presente, colocando-se fora da equação. Mas é um exercício interessante. Escolher cinco pilotos e tentar criar o piloto ideal, praticamente imbatível, juntando as caraterísticas das cinco escolhas. Um exercício que desafiamos os leitores a fazer na caixa de comentários.