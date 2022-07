F1: Lando Norris entende as dificuldades de Daniel Ricciardo | AutoSport

Daniel Ricciardo tem sentido muitas dificuldades a lidar com os carros da McLaren e Lando Norris entende as dificuldades que o seu colega. O jovem britânico, em declarações à F1 reconheceu as dificuldades do monolugar que ele próprio também enfrentou:

“Compreendo certas partes. De resto, apenas me concentro em mim. Por mais que esteja disposto a ajudar e a oferecer conselhos e responder a perguntas, tenho de me concentrar na minha própria corrida e obter os bons pontos. Sinto que é um carro difícil de conduzir. Penso que as características dos nossos carros ao longo dos últimos anos, até mesmo o Carlos [Sainz] o disse, são bastante específicas e únicas e por isso temos de nos adaptar um pouco. Especialmente este ano, o carro é muito diferente e algumas das características do ano passado desapareceram e introduzimos outras características, pelo que tive de mudar o meu estilo de condução. Ao mesmo tempo, também tive de me adaptar. Não é só porque estou com a McLaren há quatro anos que conheço este carro de dentro para fora. Tive dificuldades no início da temporada, provavelmente um pouco mais do que o Daniel nos primeiros testes, e sinto que tive de me adaptar bastante. Como conduzimos os carros é também ligeiramente diferente. Não me importo tanto com a instabilidade do carro e com uma afinação em que se pode puxar mais pelo eixo da frente, e ele prefere um carro que seja um pouco mais estável e feito com um pouco mais de subviragem”.