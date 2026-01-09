F1: Lando Norris elogia Hamilton e antecipa duelos em 2026

Lando Norris afirmou acreditar que Lewis Hamilton vai conseguir recuperar de uma primeira época difícil com a Ferrari e admitiu que gostaria de voltar a medir forças em pista com o sete vezes campeão do mundo em 2026.

O britânico da McLaren recordou que Hamilton atravessou um ano atípico em 2025, a sua época de estreia na Scuderia, na qual falhou o pódio pela primeira vez na carreira de Fórmula 1.

​A mesma temporada consagrou Norris como novo campeão do mundo de pilotos, o primeiro da McLaren desde o título de Hamilton em 2008, o que fará do inglês o homem a bater em 2026.

​

“Se alguém consegue recuperar, é o Mr. Hamilton”

Norris sublinhou que a Ferrari esteve abaixo das expectativas e deixou um forte elogio ao compatriota. “Já tivemos muitas batalhas. Adoraria correr um pouco mais com o Lewis. Obviamente, a Ferrari teve muito mais dificuldades este ano do que todos esperavam. O Lewis provou ser provavelmente o melhor de todos os tempos. Todos sabem que, se alguém consegue recuperar de anos difíceis, esse alguém é o Sr. Hamilton, e eu adoraria correr mais contra ele.”

​

O piloto da McLaren, de 26 anos, reforçou assim a confiança na capacidade de Hamilton para regressar à luta pelas primeiras posições com o novo pacote técnico que a Fórmula 1 introduzirá em 2026.

​

O privilégio de correr contra lendas

Norris assumiu sentir-se privilegiado por competir roda a roda com vários campeões do mundo e referências da modalidade. É sempre um privilégio poder competir contra alguém que é o melhor do mundo. Há vários pilotos assim. Temos o Fernando [Alonso], o Lewis, o Max [Verstappen].”

​O britânico incluiu também alguns nomes da nova geração na perseguição aos gigantes do pelotão. «Há muitos de nós que querem seguir os passos destes outros pilotos. George [Russell] e Oscar [Piastri] são dois deles, e há muitos outros pilotos na grelha.»

​

Novo regulamento, mesma ambição de título

A entrada em vigor das novas regras técnicas em 2026 introduz um elevado grau de incerteza, mas Norris diz estar preparado para defender o estatuto de campeão. «No próximo ano, todos terão uma oportunidade. Todos estão ansiosos por isso. As pessoas querem vir tirar-me a coroa, e eu quero tentar mantê-la. E estou ansioso por essa batalha.»

​

O piloto da McLaren admite, assim, que espera uma concorrência alargada na luta pelo título, onde inclui Hamilton, e mostra-se motivado para responder ao desafio de quem tentar destroná-lo em 2026