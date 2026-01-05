F1: Lando Norris e Max Verstappen terão de pagar mais de 1 milhão de euros para competir em 2026
Dizem que o sucesso tem um preço e na F1 esse preço parece estar bem definido. As prestações de Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri na temporada de 2025 da Fórmula 1 terão um impacto financeiro significativo em 2026, devido ao custo das superlicenças exigidas pela FIA para a participação no campeonato.
A superlicença é obrigatória para todos os pilotos que pretendam competir na Fórmula 1 e tem um valor base anual de 11.842 euros. A este montante acresce uma taxa variável de 2.392 euros por cada ponto conquistado na época anterior, o que penaliza diretamente os pilotos mais bem-sucedidos.
Após conquistar o seu primeiro título mundial em 2025, Norris — que bateu Verstappen por apenas dois pontos — verá o custo da sua superlicença ultrapassar 1 milhão de euros. O mesmo acontecerá com Verstappen. Piastri, que liderou o campeonato durante grande parte do ano antes de terminar a 13 pontos do colega de equipa, terá uma fatura próxima de 1 milhão de euros, cifrada em cerca de 992 mil euros.
Embora as licenças sejam emitidas em nome dos pilotos, é prática comum que os custos sejam suportados pelas equipas. Assim, a McLaren terá de desembolsar mais de 2 milhões de euros apenas para garantir a participação dos seus dois pilotos em 2026, um valor que, face aos salários pagos, não deverá representar um problema relevante para a estrutura britânica.
Mais de 7 milhões para a FIA
Em contraste, pilotos que não competiram ou não pontuaram em 2025, como Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Arvid Lindblad e Franco Colapinto, pagarão apenas o valor base da superlicença. Total estimado de receitas da FIA com superlicenças de pilotos em 2026: Aproximadamente €7,1 milhões.
|Piloto
|Equipa 2026
|Pontos 2025
|Custo da Superlicença 2026
|Lando Norris
|McLaren
|423
|€1.023.658
|Max Verstappen
|Red Bull
|421
|€1.019.074
|Oscar Piastri
|McLaren
|410
|€992.762
|George Russell
|Mercedes
|319
|€775.390
|Charles Leclerc
|Ferrari
|242
|€590.906
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|156
|€384.994
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|150
|€370.642
|Alex Albon
|Williams
|73
|€186.458
|Carlos Sainz
|Williams
|64
|€164.930
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|56
|€145.794
|Nico Hülkenberg
|Audi
|51
|€133.834
|Isack Hadjar
|Red Bull
|51
|€133.834
|Oliver Bearman
|Haas
|41
|€109.914
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|38
|€102.738
|Esteban Ocon
|Haas
|38
|€102.738
|Lance Stroll
|Aston Martin
|33
|€90.778
|Yuki Tsunoda
|— (Reserva RB)
|33
|€90.778
|Pierre Gasly
|Alpine
|22
|€64.466
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|19
|€57.290
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|—
|€11.842
|Sergio Pérez
|Cadillac
|—
|€11.842
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|€11.842
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|—
|€11.842
