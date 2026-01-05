F1: Lando Norris e Max Verstappen terão de pagar mais de 1 milhão de euros para competir em 2026

Dizem que o sucesso tem um preço e na F1 esse preço parece estar bem definido. As prestações de Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri na temporada de 2025 da Fórmula 1 terão um impacto financeiro significativo em 2026, devido ao custo das superlicenças exigidas pela FIA para a participação no campeonato.

A superlicença é obrigatória para todos os pilotos que pretendam competir na Fórmula 1 e tem um valor base anual de 11.842 euros. A este montante acresce uma taxa variável de 2.392 euros por cada ponto conquistado na época anterior, o que penaliza diretamente os pilotos mais bem-sucedidos.

Após conquistar o seu primeiro título mundial em 2025, Norris — que bateu Verstappen por apenas dois pontos — verá o custo da sua superlicença ultrapassar 1 milhão de euros. O mesmo acontecerá com Verstappen. Piastri, que liderou o campeonato durante grande parte do ano antes de terminar a 13 pontos do colega de equipa, terá uma fatura próxima de 1 milhão de euros, cifrada em cerca de 992 mil euros.

Embora as licenças sejam emitidas em nome dos pilotos, é prática comum que os custos sejam suportados pelas equipas. Assim, a McLaren terá de desembolsar mais de 2 milhões de euros apenas para garantir a participação dos seus dois pilotos em 2026, um valor que, face aos salários pagos, não deverá representar um problema relevante para a estrutura britânica.

Mais de 7 milhões para a FIA

Em contraste, pilotos que não competiram ou não pontuaram em 2025, como Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Arvid Lindblad e Franco Colapinto, pagarão apenas o valor base da superlicença. Total estimado de receitas da FIA com superlicenças de pilotos em 2026: Aproximadamente €7,1 milhões.