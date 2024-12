F1, Lando Norris e enfrentar Max Verstappen: os desafios e as lições de duras batalhas em pista

Lando Norris, piloto da McLaren, revelou que a maior lição aprendida na temporada de 2024 da Fórmula 1 foi a confiança nas suas próprias habilidades. Após uma intensa batalha pelo título mundial contra Max Verstappen, o britânico de 25 anos afirmou ter descoberto que possui “o que é preciso” para competir no mais alto nível.

Essa nova confiança, adquirida ao longo de uma temporada desafiadora, deixou Norris entusiasmado com as perspetivas da próxima época, onde espera capitalizar as suas experiências e melhorias para uma disputa ainda mais acirrada pelo campeonato em 2025.

Quando lhe perguntaram se acredita nas suas hipóteses em termos de campeonato em 2025, dada a confiança que ganhou na época passada, Norris respondeu: “Claro que sim. Este ano já estava a pensar nisso, mas era um pouco tarde demais. Tive, sem dúvida, coisas para melhorar e para olhar para trás e tentar [corrigir] e melhorar. No entanto, penso que o que aprendi e que mais ganhei este ano foi a confiança em mim próprio.

Parece muito simples, mas eu sempre fui o oposto e acho que preciso de provar a mim mesmo antes de começar a acreditar em alguma coisa. Este ano, sim, cometi alguns erros e não dei uma luta suficientemente boa ao Max, mas foi um bom esforço e a única coisa que aprendi com isso é que tenho o que é preciso. E isto não é um excesso de confiança, é… Sei que cometi os meus erros, sei do que sou capaz, e sei que se conseguir melhorar essas coisas é definitivamente possível, por isso estou entusiasmado. Estou ansioso pelo próximo ano.”

Mais tarde, Norris falou mais sobre os desempenhos com os quais mais aprendeu em 2024, com o piloto de 25 anos a citar vários dos seus duelos em pista com Verstappen: “Honestamente, são provavelmente os momentos mais difíceis que são os que mais se aprende”, explicou. “Então, é verdade o que as pessoas dizem. Mas esses momentos mais difíceis, as minhas batalhas com o Max, esse tipo de coisas, alguns outros casos ao longo da época…

“Definitivamente, aumentei o meu nível de desempenho nesta temporada. É óbvio que perdi algumas coisas, e houve talvez três arranques este ano que me fizeram perder uma ou duas posições. Mas, muitas vezes, eram posições só para o Max, ou era Budapeste e uma para o Oscar [Piastri] e pequenas coisas desse género.

“Mas nenhum deles, quando olho para trás, me fez sentir ‘bem, não tenho o que é preciso’. Esses momentos só aconteceram quando foi diretamente contra o Max. E é o Max – enfrentar o Max em qualquer estado vai ser sempre complicado, e ninguém se diverte a correr com o Max.

“Penso que o México foi um pouco o ponto de viragem, quando se provou que nem tudo o que ele faz é perfeito. Penso que se voltarmos a Austin e à Curva 12, a maioria – ou quase toda a gente na grelha – como pilotos e também externamente, discordou do facto de eu ter recebido a penalização. Ou ambos, não devíamos ter recebido uma, ou ambos devíamos ter recebido uma.

“Penso que são pequenos casos ao longo do caminho, mas certamente, do ponto de vista do ritmo, não duvidei de mim este ano.

“A questão é que o que não se vê do lado de fora são alguns daqueles momentos em que, se eu tivesse feito certas coisas, teríamos batido. As pessoas que estão de fora não fazem ideia do que é preciso e dos momentos em que se aceita perder uma batalha, e é esse o caso. E isso deveu-se ao facto de termos estado nas primeiras seis ou sete corridas do ano. Perdemos demasiados pontos e eu estava numa posição em que não conseguia ganhar tanto quanto precisava e queria. Mas não estou a usar nada disto como desculpa. Estou a dizer que não tive o que era preciso esta época para lutar contra o Max e fazer o que precisava de fazer. Mas, sem dúvida, deu-me a sensação de que, “se eu melhorar este bocadinho aqui, este bocadinho aqui”, pela primeira vez, tenho confiança em dizer que tenho o que é preciso”, disse ao F1.com.