F1, Lando Norris: “É bom podermos competir em pistas como Portimão”

Lando Norris está entusiasmado com a vinda a Portmião. O piloto da McLaren já conhece a pista, tendo testado com um F1 da McLaren em 2017.

Norris considera que o desafio de ter de correr em pistas novas é aliciante e espera ter alguma vantagem por já ter conhecimento da pista:

“É muito bom podermos correr em pistas como Portimão, que são completamente novas na F1 durante esta temporada incomum. O circuito é provavelmente novo para muitos, com alguns deles tendo experiência lá em categorias juniores. Na verdade, tive que fazer um teste de dois dias lá em um MP4-26 de 2011 em 2017, que foi um pouco diferente dos testes de poucas voltas habituais em Silverstone. Não tenho certeza se isso vai me dar um pouco de vantagem sobre os pilotos que são novos na pista, mas vamos ter que esperar para ver. Vamos tentar conseguir alguns bons pontos neste fim de semana! “

Já Carlos Sainz chega a Portugal com mais interrogações que certezas:

“Portimão é definitivamente uma incógnita para mim, como é para muitos dos pilotos e para a F1. Gosto do desafio e procurarei acelerar desde o início do fim-de-semana. Os nossos rivais estão a melhorar as performances na pista e ainda queremos estar na batalha para terminar o mais alto possível na tabela. Ainda faltam seis corridas e vamos continuar a lutar até à última. “