F1, Lando Norris: “É bom para mim trabalhar com alguém diferente”

Lando Norris enfrenta um desafio diferente em 2021, tendo pela primeira vez na sua carreira na F1 um novo colega de equipa.

Daniel Ricciardo vai estrear-se pela equipa britânica, depois de dois anos na Renault, uma mudança que Norris considera muito boa:

“Vai ser muito bom”, disse ele ao Autosport.com. “Ricciardo vai dar uma perspetiva diferente sobre muitas coisas. Tenho a certeza que alguns comentários serão semelhantes aos do Carlos [Sainz], porque o Carlos pilotou pela Renault, e provavelmente muitas características são semelhantes.

“O Carlos falava de como a equipa trabalhava e agia em certas circunstâncias. Muito do conhecimento que os pilotos têm, e algo que aprendi com Carlos, tem base na forma como trabalham com outras equipas. Com o Daniel, tendo estado com a Red Bull. ele sabe como ganhar corridas, como trabalha uma equipa que ganha corridas e o que o carro que precisa para o conseguir. Penso que isso é algo que Carlos não tem.“

“Isso será muito bom para quando Daniel entrar, dando ideias novas e ajudando a equipa a avançar.”.

“É também bom para mim trabalhar com alguém diferente e aprender algumas coisas”, acrescentou. “Enfrentar um piloto que ganhou corridas e que é considerado um dos melhores da grelha, é uma boa hipótese para mim de me comparar contra ele.”