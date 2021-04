F1, Lando Norris: “É bom estar aqui pelo mérito e pelo ritmo puro”

Lando Norris levou novamente a McLaren ao pódio depois duma grande corrida. Uma grande recompensa para a equipa, e uma bela prestação do jovem inglês: “Estou contente, penso que foi uma boa recuperação depois da qualificação. Foi também uma longa corrida, dura e que não comecei bem. Mas tive um bom ritmo, ainda tentei ficar em segundo mas o Lewis foi rápido demais para mim, foi bom lutar contra eles. É bom estar aqui pelo mérito e pelo ritmo puro”, começou por dizer Norris, que foi votado piloto do dia: “De um modo geral estou muito satisfeito comigo mesmo, mas também com a equipa. Penso que foi um fim-de-semana quase perfeito. Melhorámos muito o carro nos primeiros dias, de sexta-feira a sábado. Foi quase perfeito do meu lado, e do da equipa. Penso que fizemos um trabalho muito bom.

Foi gratificante para mim, mas mais importante, para a equipa”, disse Norris, que destacou o facto de estar no meio da luta na frente: “Foi uma bela batalha e é bom estar a correr com estas equipas, Red Bull, Mercedes, Ferrari. É bom estar a lutar contra eles. Espero que possamos ter mais disto no futuro”, concluiu.