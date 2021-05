F1: Lando Norris diz que Ricciardo precisa de “um carro à medida” ao contrário de Sainz | AutoSport

Lando Norris comparou Daniel Ricciardo a Carlos Sainz no final do dia de ontem. Ricciardo voltou a ter problemas para encontrar o equilíbrio desejado no carro e os tempos de ontem não foram animadores para o australiano.

Norris afirmou que Ricciardo precisa de um carro à medida para conseguir ser competitivo:

“Daniel é muito, muito rápido quando tem um carro à sua medida, quando está tudo como ele gosta. Mas assim que há alguns problemas, ele tende a perder um pouco de confiança, tal como a maioria dos pilotos. Isso é algo que alguns pilotos têm mais do que outros.” disse o britânico. “Pelo que vi até agora, ele quer um carro que se adeque um pouco mais ao seu estilo”.“O Carlos era bom com um carro não tão bom de pilotar”, disse ele. “Ele era muito bom nisso. É uma das coisas que aprendi neste momento”.