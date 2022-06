F1: Lando Norris diz que a decisão e adiar o arranque da corrida foi acertada | AutoSport

Muito se falou sobre o adiamento do arranque da corrida, que foi muito criticado. Mas Lando Norris considera que a decisão tomada foi a correta e que as condições de segurança no arranque não estavam garantidas:

“Sei que foram feitas perguntas sobre o adiamento no domingo; se a corrida poderia ter começado mais cedo do que aconteceu”, disse ele numa coluna para o The Telegraph. “Mas, honestamente, penso que os comissários acertaram em cheio. Eu próprio teria feito as mesmas perguntas que um espectador. Todos nós queremos o melhor espetáculo possível. Mas não era seguro. Acreditem em mim como pilotos , estamos desesperados por qualquer oportunidade de subir na grelha. Particularmente numa pista como o Mónaco, onde a ultrapassagem é quase impossível. Só quando se está realmente num carro de F1, sentindo as temperaturas dos travões, as temperaturas dos pneus, os níveis de aderência, é que se pode verdadeiramente apreciar o que é possível e o que não é. O que é seguro e o que não é. E não era seguro no domingo. Não se podia literalmente ver cinco metros à sua frente durante aquela primeira tentativa de pôr a corrida a andar. Em última análise, sou eu quem está a arriscar o meu pescoço lá fora. Todos nós vimos as consequências de um pequeno erro no domingo. Mick Schumacher falhou o apex da direita na Piscina e posicionou o carro apenas uma fração fora de linha – talvez não mais do que 10cm – e foi só isso. O jogo acabou. A verdade é que estamos todos a milímetros de ter um acidente como aquele a cada volta. Todos nós vimos as consequências de um pequeno erro no domingo”.