F1, Lando Norris: “Devia esta renovação à McLaren” | AutoSport

Lando Norris renovou recentemente o seu contrato com a McLaren, estando ligado à equipa britânica até 2025. O jovem afirmou que devia esta renovação à equipa.

“Sinto que o devo à McLaren. Devo muito à McLaren e só quero fazer parte dessa viagem e ter a certeza que sei que estou num bom lugar no segundo, terceiro e quarto ano deste contrato. Isso e, claro, eu gosto muito de estar aqui. É muito agradável. Adoro as pessoas com quem trabalho e, neste momento, não quero mudar as coisas. Não preciso de ir a outras equipas. Sinto que eles me querem na equipa. Por isso, foi muito simples. Penso que trabalhamos muito bem juntos, queremos ganhar juntos, queremos alcançar vitórias e campeonatos”.