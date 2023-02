F1, Lando Norris: “Devemos ter liberdade de expressão” | AutoSport

O tema da limitação do discurso por parte da FIA continua a ser abordado pelos jornalistas nas apresentações e os pilotos têm aproveitado para dar a sua opinião quanto à nova medida que faz da FIA uma espécie de filtro seletivo, escolhendo o que os piloto podem ou não dizer.

Lando Norris não concorda com a medida e afirmou de forma clara que os pilotos devem ter liberdade de expressão:

“Penso que é muito importante que fique claro como podemos exprimir as nossas opiniões”, disse ele. “Penso que a Fórmula 1 não deve ir na direção, ou as regras devem ir na direção, de limitar o que podemos fazer e dizer e influenciar como condutores. Porque só queremos fazer as coisas pelo melhor. Não vamos querer usá-lo de forma errada. Estamos a fazê-lo porque temos muitos fãs, milhões de fãs, milhões de espetadores que queremos influenciar e guiar ou para os ajudar pessoalmente. Por isso, devemos ter liberdade de expressão. Devemos ser capazes de dizer e fazer o que queremos. É isso que define as pessoas, é o que nos cria, o que nos torna humanos. Claro que é sempre necessário haver um bom raciocínio. É melhor quando, como comunidade, como Fórmula 1, nos apresentamos como um grupo, fazemos declarações. Enquanto tivermos liberdade de expressão – penso que isso é algo que a Fórmula 1 está a apoiar – então fico feliz.”