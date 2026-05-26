F1: Lando Norris defende decisão da equipa de começar com os intermédios
Lando Norris defendeu a decisão da McLaren de arrancar o Grande Prémio do Canadá com pneus intermédios, apesar de reconhecer que foi a escolha errada, sublinhando que existiam “razões válidas” para a opção tomada pela equipa. Após um período de chuva fraca antes da corrida e temperaturas baixas, a McLaren colocou tanto Norris como Oscar Piastri em pneus intermédios, uma decisão que ambos os pilotos compreenderam após as voltas de reconhecimento em pista escorregadia.
Contudo, durante as voltas de formação, o asfalto tinha secado e a grande maioria do pelotão optara por pneus macios. Norris, que chegou a liderar na primeira curva, regressou às boxes no final da segunda volta para montar pneus slick, enquanto Piastri parou logo no final da primeira. O erro comprometeu as ambições da McLaren na prova, com Norris a abandonar posteriormente por problema técnico no MCL40.
“Foi a decisão errada em retrospetiva” explicou Norris. Obviamente foi boa durante uma volta e manteve-me fora de problemas, e as coisas poderiam tão facilmente ter acontecido atrás, e eu teria ficado melhor na fotografia. Mas foi a decisão errada no final. Não acho que tenha resultado de qualquer má tomada de decisão. Havia razões válidas para fazer o que fizemos. Estou feliz por termos optado por algo e termos mantido essa opção. Às vezes não resulta, é assim que é. Por isso, aceitamos e aprendemos com isso.”
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
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