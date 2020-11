F1: Lando Norris defende a sua manobra com George Russell

Lando Norris defendeu a ultrapassagem que fez a George Russell no GP da Turquia. Russell não ficou agradado com a manobra mas Norris considera que não foi demasiado agressiva.

Norris passou Russel na última curva, já na segunda metade da prova, levando o piloto da Williams a sair fora de pista para evitar o contacto com o seu adversário, algo que o deixou desagradado. No entanto Norris explicou que o asfalto escorregadio foi a causa principal:

“Não foi uma manobra agressiva, a culpa foi da pista, não minha ”, disse ele.” É muito difícil ultrapassar aqui porque há uma trajetória com borracha e há uma linha que não tem nenhuma aderência, e eu tive que sair da trajetória com aderência para fazer algo, caso contrário, seria a corrida mais chata do mundo e não ia ficar atrás dele a corrida toda. Tentei passar por ele, o que foi justo – ele deixou espaço, o que mostra o seu fairplay. É difícil. Esta pista – não a pista, esta superfície – simplesmente não promove corridas e é muito difícil fazer qualquer outra coisa.

“O George deixou espaço suficiente, sobrevivemos e eu não acabei fora da pista, foi apenas uma manobra agressiva, mas do meu lado, estava dentro do que era permitido. ”