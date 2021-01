F1: Lando Norris de regresso a casa

Depois de ter testado positivo para a COVID 19, Lando Norris regressou finalmente a casa. O piloto estava no Dubai quando testou positivo para o novo coronavírus e cumpri o tempo de quarentena imposto .

Norris, que terminou em nono lugar na classificação do campeonato de F1 de 2020, disse que se sentia bem e não relatou outros sintomas a não ser a perda de paladar, mas posteriormente falhou o seu campo de treino planeado no Dubai por ter de se isolar no seu hotel de acordo com as diretrizes do governo.

Com esse período de quarentena terminado na segunda-feira, um porta-voz da McLaren confirmou ao Crash.net que o piloto recuperou totalmente e está programado para regressar ao Reino Unido ainda esta semana.