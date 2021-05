F1, Lando Norris: “Daniel Ricciardo é um piloto incrível” | AutoSport

Lando Norris elogiou Daniel Ricciardo e apesar de estar numa fase negativa, Norris reconheceu que Ricciardo é “incrível”.

Ricciardo tem tido dificuldades de adaptação ao seu novo carro, o que tem originando prestações menos positivas por parte do australiano, ao contrário de Norris que tem sido uma das estrelas até agora. O jovem britânico acredita que é uma questão de tempo até vermos o melhor de Ricciardo:

“Quando ele está bem com o carro, sei o que ele é capaz de fazer”, disse Norris ao Canal 4. “Tenho um enorme respeito por ele e já aprendi muito com ele. Embora esteja a levar tempo a adaptar-se , há muitas coisas em que ele é realmente bom, com as quais já fui capaz de aprender e usar para mim próprio. Ele é um piloto incrível, vejo porque é tão bom, e já o demonstrou. Mas sim, ele ainda está a levar o seu tempo para se pôr ao corrente da situação. Eu tento ajudá-lo quando posso e somos companheiros de equipa no final do dia. Não estou a tomar isto como garantido porque sei que, mais cedo ou mais tarde, ele irá melhorar e ser rápido. Mas eu estou pronto para isso. Não estou a duvidar, pensando que ele não está”.