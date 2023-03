F1, Lando Norris: “Crise? Longe disso” | AutoSport

Lando Norris tem sido notícia nos últimos dias. A McLaren começou mal o ano e muitos comentadores consideram que o talento do britânico está a ser desperdiçado.

No entanto, Lando Norris afastou o cenário de crise e desvalorizou as notícias que dizem que pode estar a caminho de outras estruturas:

“Todos o fazem parecer muito pior do que é”, disse o britânico. “Crise? Está longe disso. Estamos confiantes de que podemos obter alguns bons pontos este fim-de-semana. É uma luta renhida com a Alfa Romeo e as outras equipas. Quanto às quatro primeiras equipas, é um salto muito grande. Mas estou confiante de que podemos estar nessa luta; não creio que estejamos assim tão longe”.

“Acho que estou num ponto em que [os rumores] não me afetam de forma alguma. Acho que estou bem com isso até certo ponto, exceto quando se trata apenas de tretas que as pessoas tentam inventar. É duro, é o mundo em que vivemos. É aquilo com que por vezes temos de lidar. Eu estou bem com isso, a equipa está bem com isso”.