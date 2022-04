F1: Lando Norris conversou com Kimi Raikkonen | AutoSport

Kimi Raikkonen era conhecido por não ser muito adepto de conversa fiada e foi construindo uma imagem de piloto que fala pouco, com uma postura fria. Lando Norris, nos três anos que esteve na F1 enquanto Kimi competia, nunca conversou com o finlandês.

“Acho que nunca lhe disse uma palavra além de um ‘tudo bem?’, como quando se passa por alguém conhecido, mas sem grande confiança”, admitiu Norris, no seu canal no YouTube. “Sinto falta de ver Kimi na F1. Sinto falta das suas entrevistas e desse lado dele. Mas fora isso, não. Há muitas outras pessoas porreiras no mundo e temos um grid emocionante”, disse o piloto da McLaren.