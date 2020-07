F1: Lando Norris continua a brilhar dentro e fora de pista

Lando Norris está a ter um começo de época de grande nível mas não é só das suas proezas dentro de pista que se fala. O jovem continua a marcar pontos fora de pista.

A postura bem disposta e irreverente de Lando Norris já conquistou muitos fãs, mas ontem uma publicação do piloto nas redes sociais mostrou que o jovem está em forma também fora de pista.

Numa fotografia pode ver-se Lando a ajudar a equipa a desmontar o seu monolugar (ou talvez o do seu colega de equipa e aí poderá ser um caso de sabotagem). O #4 faz questão de manter uma relação muito próxima com a sua equipa e reconheceu publicamente as três semanas difíceis com três corridas consecutivas.

” Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. “- 3 longas semanas para minha equipa. Achei que daria jeito mais um par de mãos”.

"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." – 3 long weeks for my team. Thought they could use a couple more hands. 🧡 pic.twitter.com/4LIizGuDh8