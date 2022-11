F1: Lando Norris considera que houve melhores corridas graças às novas regras | AutoSport

As alterações do regulamento técnico tinham por objetivo último permitir melhores corridas e mais lutas entre os carros. Para isso, os novos monolugares evitam direcionar o “ar sujo” diretamente para trás, passando aos seus perseguidores poderem estar mais tempo a pressionar. A ideia era não haver um desgaste tão grande de quem persegue, tendo mais tempo para preparar uma manobra de ultrapassagem e ter corridas com distâncias mais curtas. Isso aconteceu e as diferenças entre os carros do pelotão são menores, o que agradou a Lando Norris. No entanto, o piloto da McLaren também aponta alguns aspetos menos positivos, como a maior dificuldade em ultrapassar em certos circuitos onde isso acontecia com mais frequência.

“Este ano foi definitivamente mais divertido correr”, disse o piloto da McLaren, citado pelo Motorsport-total. “Houve alturas em que, mesmo sendo um pouco mais rápido, simplesmente não conseguimos fazer nada e temos que ficar atrás toda a corrida. Pelo menos agora parece haver mais oportunidades nas corridas disso acontecer, mas em algumas pistas também se tornou mais difícil”.

Norris explicou que “é mais difícil” ultrapassar em alguns circuitos, “porque o cone de aspiração é muito menor”. O piloto da McLaren deu como exemplo Spa-Francorchamps, “uma das piores corridas deste ano em termos de ultrapassagens”. Tudo porque “antes da última chicane, o cone de aspiração era muito forte. Agora, em vez de meio segundo, só se ganha um décimo”, afirma.

Ainda assim, Norris considera que “na maioria dos circuitos foi melhor” e “foi bom mudar” o regulamento técnico, apesar de “os carros serem um desafio diferente”.

O facto das suspensões serem mais rígidas tem sido um tema em debate durante o ano, depois de solucionado o efeito oscilatório sentido na primeira metade da temporada, assim como o seu peso, que tem vindo a baixar em todas as equipas.

A maioria dos responsáveis das equipas estão otimistas que depois de terem adquirido muito informação nesta época de estreia dos novos monolugares, conseguirão produzir carros mais performantes no futuro.