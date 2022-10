F1, Lando Norris: “Conseguiria vencer Lewis Hamilton no mesmo carro” | AutoSport

Há perguntas que já são clássicas na F1. Quem é o melhor de sempre? Qual a pista favorita? Conseguiria vencer o “piloto X” com o mesmo carro? À última pergunta, as respostas são invariavelmente semelhantes. Lando Norris, piloto da McLaren, foi confrontado com essa questão e não foi exceção.

O piloto britânico de 22 anos, encarou de forma positiva o desafio feito pela GQ britânica. Questionado se conseguiria levar a melhor sobre o heptacampeão do mundo de F1, Lewis Hamilton, com a mesma maquinaria, Norris respondeu afirmativamente, com uma dose de humildade:

“É uma pergunta complicada, mas tenho de dizer que sim. É algo que não seria nada fácil, Lewis é um dos melhores pilotos de todos os tempos”, explicou Norris. “Contudo, se queres fazer bem, tens de acreditar que és melhor que todos os outros”.

A premissa é simples: para seres o melhor tens de acreditar nisso, e foi o que Norris fez, dizendo implicitamente (mesmo que não o tenha pensado) que seria capaz de fazer igual, ou melhor, que Hamilton e que George Russell, que este ano é companheiro de equipa de Hamilton e segue na quarta posição com 207 pontos, contra os 180 pontos de Hamilton que ocupa o sexto lugar.

Apenas a título de comparação, com 22, Hamilton estreou-se na F1 com Fernando Alonso ao seu lado, conseguindo o vice-campeonato (4 vitórias), carimbando o primeiro título com 23 anos. Já Lando Norris está na sua quarta temporada, com seis pódios e uma pole. A realidade dos factos pode até dizer algo diferente, mas a verdade é que Norris conseguiu igualar ou superar os companheiros de equipa que enfrentou na F1 até agora, com um crescimento notável. Seria ele capaz de levar a melhor sobre Hamilton? Uma pergunta que muitos gostariam de ver respondida em pista.