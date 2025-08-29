F1, Lando Norris confiante: “Aprendi com os erros, estou pronto para lutar pelo título”

Após vencer três das últimas quatro corridas, Lando Norris inicia a segunda metade da temporada confiante, mas consciente de que nada será fácil. O britânico sublinha a importância do trabalho em equipa, reconhece erros do passado e garante estar preparado para a luta pelo título.

Lando Norris regressou das férias de verão com energia renovada, ainda que o handicap no golfe não tenha melhorado como gostaria. Mais importante, o piloto da McLaren acredita estar “num bom lugar” para encarar a fase decisiva do campeonato.

O início do ano foi marcado por dificuldades, mas Norris destaca o esforço conjunto com a equipa para recuperar a competitividade: “Trabalhámos bastante para voltar ao caminho certo. Ver os resultados aparecer foi gratificante, mas há sempre margem para melhorar. A Fórmula 1 é isso mesmo.”

Embora admita que o campeonato é o grande objetivo, Norris insiste numa abordagem corrida a corrida. O britânico reconhece a forte concorrência da Ferrari e de George Russell, mas aponta o duelo interno com Oscar Piastri como “a batalha mais aguardada”.

Sobre o GP dos Países Baixos, que dominou em 2023, o piloto mostra cautela: “Estamos mais fortes, mas os outros também evoluíram. Não espero vitórias fáceis, mas entrar em cada fim de semana com o objetivo de ganhar faz parte da mentalidade da McLaren.”

Norris não esconde que poderia ter gerido melhor algumas situações. “Na China perdi oito pontos por querer ser herói. No Canadá também poderia ter sido mais inteligente. Gostava que tivesse sido diferente, mas não vivo de arrependimentos. Prefiro aprender com os erros.”

A política da McLaren de deixar os pilotos livres para lutar permanece, apesar do episódio em Budapeste. Para Norris, “não se trata de desarmonia, mas de aproveitar oportunidades. Queremos correr e provar quem faz melhor, sem regras demasiado rígidas.”

Na luta pelo título, a gestão de risco tornou-se essencial. “Percebi melhor quando arriscar e com quem. Para uma vitória vale a pena, para um ponto talvez não. Isso faz parte de amadurecer como piloto.”

O britânico atribui ainda grande parte do sucesso da McLaren ao diretor Andrea Stella: “Para mim, foi a peça mais importante. Entende como extrair o melhor de cada pessoa e unir a equipa. Devo-lhe muito pelo ano que estamos a ter.”

Quanto às críticas que atribuem a sua ascensão à sorte, Norris responde: “Houve momentos de sorte, claro, mas também muitos de trabalho árduo. A vitória em Budapeste não foi acaso, foi fruto de dedicação. Sorte todos podem ter, mas o que conta são as boas decisões.”

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA