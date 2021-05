F1: Lando Norris concorda com corridas Sprint | AutoSport

Num mundo que muda cada vez mais rapidamente, também os desportos têm de começar a adaptar-se. O “truque” é mudar, de forma a atrair novos públicos, sem perder a essência que mantém os atuais fãs.

A duração das provas começa cada vez mais a ser questionada e a resposta da F1 para tentar chegar a novos públicos e dar um pouco mais de “sal e pimenta” ao fim de semana foi testar um novo formato com uma corrida sprint de qualificação. Lando Norris, piloto da McLaren, é a favor da medida:

“Para alguém que vê televisão, nos dias de hoje há tantas coisas para fazer na sua vida”, disse ele ao RaceFans.net. “Há muito mais coisas do que havia provavelmente há 10 anos atrás, há 20 anos atrás”. Há tantas coisas que as pessoas gostam de fazer e é tão fácil sair com os amigos, jogar, ir online, o que quer que seja”.

“Assim que alguém deixar de gostar de alguma coisa, vai e faz outra coisa que quer desfrutar”, continuou Norris. ” Por isso, pelo meu lado, eu diria que a qualificação sprint faz sentido”.