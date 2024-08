F1: Lando Norris como Sebastian Vettel em 2013?

Será que a luta pelo título de piloto pode reaquecer nas próximas corridas? Max Verstappen tem 70 pontos de vantagem para Lando Norris e, por isso, uma excelente margem para gerir. Mas será a McLaren capaz de colocar Norris na luta?

A McLaren está animada com a impressionante vitória de Lando Norris no Grande Prémio dos Países Baixos e sonha agora com uma potencial dobradinha de títulos na Fórmula 1. O desempenho dominante de Norris, com uma margem de vitória de 22,896 segundos, reduziu a diferença da McLaren para a Red Bull no campeonato de construtores para apenas 30 pontos e reduziu a diferença de Norris para Max Verstappen para 70 pontos na classificação dos pilotos.

O diretor da equipa McLaren, Andrea Stella, referiu-se ao recorde de nove vitórias consecutivas de Sebastian Vettel na segunda metade da temporada de 2013 como um exemplo histórico de como uma equipa pode dar a volta à sua sorte após a pausa de verão. Stella acredita que, se Norris mantiver a sua forma atual, a McLaren ainda pode lutar pelo título.

“Penso que, no campeonato de construtores, o jogo já estava a decorrer mesmo antes desta prova. No campeonato de pilotos, queríamos definitivamente manter a nossa cabeça e a nossa concentração no facto de que era possível. Até falámos e olhámos para o que o Vettel fez em 2013 e dissemos: ‘podemos fazer o mesmo. Por que não?’ Precisamos de manter o foco. Temos de pensar que isto é possível. Tenho que dizer que foi muito encorajador do ponto de vista do desempenho”, disse ele. “Ao mesmo tempo, isso acontece numa pista que parece ser muito adequada para o nosso carro, como foi a Hungria. Mesmo depois da Hungria, o [público] disse: ‘Ah, vai ser P1, P2 em todas as corridas’. Mas não é assim. Neste momento, isso parece depender muito da pista.

Apesar de reconhecer que o seu forte desempenho em Zandvoort pode ser específico da pista, Stella está encorajado pelo progresso da equipa. Norris, no entanto, mantém-se concentrado numa corrida de cada vez e não se deixa ainda pensar no campeonato, enfatizando a necessidade de continuar a trabalhar arduamente para reduzir a diferença de pontos.