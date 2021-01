F1: Lando Norris com COVID 19

O piloto da McLaren, Lando Norris testou positivo para a COVID 19. A McLaren revelou que o seu piloto foi afetado pelo novo coronavírus:

“McLaren pode confirmar que Lando Norris testou positivo no exame à covid-19 ontem no Dubai, onde está atualmente de férias antes de um campo de treino planeado”, disse a estrutura de Woking numa breve declaração. “Depois de reconhecer uma perda de gosto e cheiro, ele foi imediatamente testado e informou a equipa. De acordo com os regulamentos locais, ele está agora isolado no seu hotel durante 14 dias. Atualmente, sente-se bem e não relata outros sintomas”.

Norris é o quarto piloto a seguir a Sérgio Pérez, Lance Stroll e Lewis Hamilton a testar positivo para a COVID 19, numa altura em que se fala insistentemente do adiamento da primeira corrida do ano.