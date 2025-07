F1, Lando Norris celebra vitória ‘incrível’ em casa: de 22 para 8 pontos em 2 corridas…

Lando Norris, piloto da McLaren, sagrou-se vencedor no final de um Grande Prémio da Grã-Bretanha molhado e emocionante em Silverstone, conquistando a sua primeira vitória em casa e logo um triunfo crucial para o campeonato.

Lando Norris estava radiante após realizar um dos seus sonhos de infância ao conquistar a vitória para a McLaren no dramático Grande Prémio da Grã-Bretanha de domingo à tarde, afetado pela chuva.

Uma vitória conquistada em condições desafiadoras

Norris começou a corrida na terceira posição, atrás do rival da Red Bull, Max Verstappen, que partiu da pole position, e do seu colega de equipa, Oscar Piastri, mas ascendeu à liderança à medida que as condições variavam entre chuva torrencial e sol brilhante.

Embora o seu caminho para o degrau mais alto do pódio tenha sido facilitado pelo pião de Verstappen, no meio de um Safety Car a meio da corrida, e pela penalização de 10 segundos de Piastri, na sua condução no recomeço, Norris não cometeu erros: “Nas últimas voltas, estava apenas a olhar para a multidão”, disse Norris. “Estava apenas a tentar absorver tudo, aproveitar o momento, porque pode nunca mais acontecer. Espero que aconteça, mas estas são memórias que levarei comigo para sempre – uma conquista incrível” começou por dizer Norris que destaca a importância deste triunfo em casa: “Significa muito, estar no topo na tua corrida em casa é muito, muito especial. Foi aqui que tudo começou para mim. Estava a ver na TV. Estava a ver, todos aqueles anos atrás, o Lewis, o Jenson, o Fernando. Acho que era, sabes, aquela corrida extremamente molhada aqui, em 2007 ou 2008. Foi quando realmente comecei a ver Fórmula 1. E acho que o Lewis venceu, e tenho aquela foto dele a dar a volta e a ver todos os fãs de pé, e aquela imagem de como é a atmosfera em Silverstone, e sonhei com isso durante muitos, muitos anos. E hoje pude viver esse sentimento e vê-lo com os meus próprios olhos. Então, é bastante incrível, bastante especial. Muitas pessoas, dos meus amigos e família, o meu irmão, as minhas irmãs, a minha mãe, o meu pai, os pais do meu pai. Todas as pessoas que eu podia ter aqui estão aqui. Então, sim, mais especial do que nunca, 100%. E, sim, corrida difícil para o fazer também.

A vitória de Norris significa que ele reduziu a liderança de Piastri no campeonato de 15 pontos para oito, com uma mini pausa a chegar antes de os pilotos regressarem à ação no Grande Prémio da Bélgica durante o fim de semana de 25 a 27 de julho.

FOTOS McLaren Racing