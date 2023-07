F1, Lando Norris: “Carro ainda não tem o comportamento que gostaria” | AutoSport

Lando Norris conquistou dois pódios consecutivos, mas afirmou que o seu McLaren ainda está longe do comportamento que gostaria. As melhorias implementadas pela McLaren têm feito a diferença, mas ainda há mais a melhorar.

Norris admitiu que um dos grandes problemas era a instabilidade do carro que mudava de comportamento de uma volta para a outra. E isso tornou dificil as primeiras corridas. Com esta nova plataforma, Norris ganhou mais confiança, pois o carro é mais previsível:

“Penso que o meu ritmo geral e a minha capacidade de fazer boas voltas melhoraram, mas não tanto como eu gostaria”, disse na Hungria. “O carro ainda não tem o comportamento que eu gostaria de ter num carro. Sinto que está muito longe do que quero. Mas está a ir na direção certa. Isso melhorou minha confiança, eu acho. Eu chegava aos engenheiros e eles perguntavam ‘Qual é o problema?’. De uma volta para a outra, as coisas mudavam e eu não sabia como melhorar. Agora sinto que a direção em que tenho de trabalhar é um pouco mais clara, o que é bom”.