F1, Lando Norris: “Carlos Sainz vai ajudar a impulsionar a Williams”

“A Williams tem vindo a melhorar muito”, disse Norris. “Não têm tido alguém com experiência numa equipa de topo. O Carlos vai certamente contribuir para isso e impulsionar ainda mais a equipa. Eles passaram por muitas mudanças nos últimos meses e anos. Mesmo este ano, houve algumas alturas em que a Williams foi muito rápida. Tenho a certeza de que, no próximo ano, a Williams vai dar um bom passo em frente em relação ao ponto em que se encontra atualmente. 2026 é um ano em que tudo pode acontecer”, reforçou Norris. “A Williams pode estar no topo de repente. Portanto, vamos esperar para ver.”

Norris destacou os progressos da Williams e apontou as alterações às regras de 2026 como um potencial ponto de viragem para a equipa. Embora reconheça que a atual mudança de Sainz o retira imediatamente da luta pelo título, Norris elogiou o talento e a determinação do seu antigo colega de equipa, sublinhando que Sainz merece competir por campeonatos e vitórias.

