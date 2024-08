F1, Lando Norris: “Carlos Sainz deveria ter ido para a Red Bull”

Lando Norris expressou a sua opinião “tendenciosa” de que Carlos Sainz deveria ter-se juntado à Red Bull ao lado de Max Verstappen, em vez de Sergio Perez, que permanecerá na equipa apesar do recente mau desempenho.

A Williams anunciou que garantiu a Sainz um contrato de vários anos após a sua saída da Ferrari, e Norris admitiu que teria gostado de ver Sainz mudar-se para a Red Bull. Norris elogiou Sainz como um dos melhores pilotos da F1 e expressou a sua felicidade pelo seu novo papel na Williams, em parceria com Alex Albon.

Embora Norris esteja satisfeito com Sainz, ele deu a entender que muitos acreditam que Sainz merecia uma posição na Red Bull.

“Na minha opinião, ele deveria ter ido para lá [Red Bull]. Sou parcial, conheço o Carlos e conheço o Checo, mas o Carlos merece muito. Ele é um dos melhores pilotos da F1, já o provou inúmeras vezes. Sou um bom amigo dele. Estou feliz por ele ainda estar na F1, estou feliz por ele ter conseguido um lugar e ele pode tentar trazer a Williams de volta”, disse Norris. “A parceria dele com Alex será boa para a F1. Mas tenho a certeza que muitas pessoas diriam que ele deveria ter ido para a Red Bull. Mas essa decisão não cabe a mim”.

"He should have gone there" 🤷‍♂️

Lando reveals where he thinks Carlos should be driving 👀 pic.twitter.com/CiRK4C8rDl

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) August 1, 2024