F1, Lando Norris: “Batalha com Daniel Ricciardo será feroz”

Lando Norris vai para a sua terceira época com a McLaren e pretende levar a melhor sobre Daniel Ricciardo.

Norris tem assumido uma postura muito diferente este ano, tendo abdicado de fazer tantas corridas online, assim como os streams que fazia para os fãs. Norris praticamente desapareceu do radar, passou tempo com a família e preparou -se para a época.

O jovem sabe que tem um desafio pela frente e que Ricciardo é um dos melhores da grelha e por isso quer tentar levar a melhor, aproveitando para a aprender tudo o que puder:

“Não creio que o facto de ele não estar com a equipa há muito faça qualquer diferença”, acrescentou Norris. “Não quero usar o ‘ele tem 11 anos de experiência’ como desculpa para dizer que é por isso que ele pode vencer-me. Penso que vai ser uma batalha feroz entre nós, estou entusiasmado com a rivalidade que vamos ter e que será obviamente uma boa batalha”.

“Mas ele ainda é um piloto com quem posso aprender, algo que não vai mudar os resultados das corridas ou a forma como ambos corremos. Ainda estamos ambos a aprender todos os dias e a melhorar a nossa condução”.

Norris falou também de George Russell, que entrou na F1 no mesmo ano. As comparações entre ambos são inevitáveis mas Norris vê isso de uma forma positiva:

“Sei que o George é um bom piloto e um tipo forte”, disse Norris à Sky Sports. “Penso que todos ficaram tristes por aquela corrida que ele fez com a Mercedes, mas ele também teve a sorte de ter essa oportunidade. Ele vai maximizar tudo o que puder fazer com Williams, não acredito que haja algo com que ele vá ter dificuldades. Espero que possamos ter algumas batalhas agradáveis este ano, espero que estejamos um pouco à frente, mas tenho a certeza de que haverá algumas pequenas batalhas pelo caminho. Ser comparado com George não é uma coisa má na minha opinião, sei como ele é bom piloto e aguardo com expectativa o nosso futuro na Fórmula 1 juntos”.